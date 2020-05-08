Село Перемышль, Калужская область, , 00:58 — REGNUM 49-летний житель Калуги 3 мая выехал из дома на своём автомобиле и исчез. Сотрудники правоохранительных органов и волонтёры организовали поиски. 6 мая вечером автомобиль обнаружили в лесном массиве в районе села Ильинское Перемышльского района. Недалеко от автомобиля было найдено прикопанное тело пропавшего мужчины. Об этом 7 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Следователи совместно с полицейскими проводят оперативно-разыскные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства исчезновения и смерти калужанина, а также лицо, совершившее преступление.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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