Симферополь, , 19:06 — REGNUM Один пилот погиб, ещё двое получили травмы в результате жёсткой посадки ударного вертолета Ми-35 Минобороны России в Крыму. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба Южного военного округа.

ЧП произошло во время плановых полётов на территории аэродрома 39-го вертолетного полка. Во время полёта воздушное судно было без боекомплекта. На земле разрушений нет.

Три члена экипажа были госпитализированы в больницу города Джанкоя. Один из пострадавших, несмотря на все усилия врачей, скончался. Ещё один находится в реанимационном отделении, его состояние оценено врачами как тяжёлое. Третий пилот находится в отделении травматологии.

В Джанкой вылетели четверо медработников из Симферополя. Они оценят состояние пострадавших и необходимость их госпитализации в больницы республиканского центра.

К месту жёсткой посадки вертолёта для выяснения причин и обстоятельств произошедшего направилась комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о троих пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-35 Минобороны в Крыму.

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