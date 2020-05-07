Самара, , 19:30 — REGNUM Около полумиллиона георгиевских лент раздадут в Самарской области. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, акция «Георгиевская ленточка» является традиционной в Самарской области. В этом году в связи в неблагоприятной эпидемиологической ситуацией ленты будут выдавать в почтовых отделениях, торговых точках, на автозаправках и в аптеках. Кроме этого, добровольцы акции #МыВместе раздадут ленты пожилым людям и ветеранам при доставке им лекарств и продуктов.

Отмечается, что жители области смогут поучаствовать в акции в дистанционном режиме. Нужно сфотографироваться с георгиевской лентой и опубликовать фотографию в социальных сетях. Пр этом обязательно нужно указать хэштеги #георгиевскаяленточка2020 #МСО63 #ГодПамятииСлавы. Можно также привлечь к участию в акции своих друзей.

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