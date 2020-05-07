Саратов, , 19:03 — REGNUM В Саратове на улице Степана Разина в третьем часу дня 7 мая автобусы, прибывшие из Москвы, оставили пассажиров и багаж, минуя автовокзал. Очевидцами происходящего стали жители домов на этой улице.

Сотрудники регионального минтранспорта примерно в это же время проводили рейд на городском автовокзале, сообщает Взгляд-инфо. По словам очевидцев, из окна была слышна громкая нерусская речь, а в маске находился только один человек. Жители возмущены: «Разве на пассажиров таких автобусов не распространяются общие правила и ограничения?»

В областном минтрансе случай назвали «вопиющим». Все автобусы из Москвы идут через вокзал. В управлении государственного автодорожного надзора Саратовской области завили, что проведут проверку. В ведомстве призвали жителей сообщить номер автобуса, который скорее всего, был заказным. Официальные перевозчики все три московских рейса осуществляют через автовокзал.

Напоминаем, что власти Саратовской области закрывают на карантин по коронавирусу уже не первый район.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Краснокутский район Саратовской области стал в числе тех районов, которые закроют на карантин.

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