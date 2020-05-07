Самара, , 19:31 — REGNUM Участие во всероссийской акции «Сад памяти» принял глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, акция проходит в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Самарской области в память о погибших героях посадят сотни тысяч деревьев. В Самаре 750 саженцев высадят около озера, рядом со стадионом «Самара Арена».

По словам губернатора, за саженцами будут хорошо ухаживать. Они должны стать символом памяти, поскольку дерево является символом жизни. Дмитрий Азаров высказал надежду на то, что сад станет символом живой памяти не одного поколения.

Отмечается, что форма Сада напоминает самолет в память о штурмовике Ил-2. Во время Великой Отечественной войны в Куйбышеве было произведено около 27 тысяч этих легендарных самолетов.

По словам главы региона, высаживать деревья сначала хотели вместе с фронтовиками, рабочими и общественниками. Но из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки все мероприятия, которые были приурочены к празднованию 75-летия Великой Победы, были перенесены.

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