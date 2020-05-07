Белгород, , 17:54 — REGNUM Стрельбой из травматического пистолета закончился конфликт в посёлке Дубовое в пригороде Белгорода. Мужчина шесть раз выстрелил в оппонента, сообщили 7 мая в пресс-службе регионального УМВД.

Жители посёлка днём 4 мая позвонили в полицию и сообщили о звуках, напоминающих выстрелы из пистолета. Как выяснила оперативно-следственная группа, на улице Садовой в конфликт вступили два местных жителя: 39-летний мужчина узнал, что один из знакомых якобы высказывал в его адрес угрозы. Он вместе с приятелями подъехал к дому «обидчика» и пригласил его на разговор. Подозреваемый — 58-летний местный житель — вышел навстречу незваному гостю с травматическим пистолетом. Не вдаваясь в дискуссию, он шесть раз выстрелил потерпевшему в голову и туловище. Знакомые пострадавшего выскочили на помощь, отобрали пистолет у подозреваемого и отвезли раненого в больницу. Медики оценили вред здоровью потерпевшему как тяжкий.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.