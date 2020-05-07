Уфа, , 18:05 — REGNUM Адвоката обвиняют в мошенничестве в крупном размере в Башкирии. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета республики.

По версии следствия, в ЗАТО «Межгорье» в феврале 2014 года женщина попросила 54-летнего обвиняемого руководителя Межгорьевского специализированного филиала Башкирской Республиканской коллегии адвокатов оказать ей юридическую помощь. Она хотела взыскать со строительной фирмы деньги за невыполнение условий договора.

Отмечается, что подозреваемый согласился защитить интересы женщины в суде. При этом договор составлять не стал. За 2014 и 2015 годы клиентка отдала ему в общей сложности 255 тысяч рублей. Несмотря на это, обвиняемый никаких действий по выполнению своих обязательств не предпринял. Женщине он пояснил, что долг со строительной фирмы взыскать нельзя, поскольку у нее нет имущества и денег. На самом деле обвиняемый в суд иск даже не передавал. Когда обман был выявлен, срок исковой давности по взысканию долга с фирмы был уже пропущен.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Отмечается, что обвиняемый свою вину не признал, но деньги женщине вернул. Материалы уголовного дела переданы в суд, где они будут рассмотрены по существу.

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