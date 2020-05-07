Москва, , 17:40 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал до 6 июля Джамбула Джанашии, подозреваемого в причастности к убийству Вячеслава Иванькова, известного в криминальных кругах по прозвищу Япончик, сообщили 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого Джанашии Д.Х. меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июля 2020 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения не связанной с содержанием под стражей — отказано», — сказал собеседник агентства.

Джанашия обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство группой лиц по предварительному сговору») и ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, совершенные организованной группой»).

Как сообщало ИА REGNUM, помимо Джанашия по делу проходят Муртаз Шадания, который, по версии следствия, наблюдал за жертвой, чтобы выбрать место убийства, а также перевез в Москву оружие для убийства, и предполагаемый организатор преступления Илья Симония.

Иваньков был убит вечером 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. В него выстрелили из снайперской винтовки Драгунова из припаркованного автомобиля.