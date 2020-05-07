Уфа, , 19:28 — REGNUM Строительство новой поликлиники началось в одном из сёл Башкирии. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, согласно проекту в селе Чекмагуш будет возведено здание в три этажа. При этом посетить специалиста в одну смену смогут 250 пациентов. Площадь поликлиники составит порядка 4,9 тысяч кв. метров. На строительство и закупку оборудования поликлиники планируют потратить порядка 400 миллионов рублей.

Сообщается, что сейчас врачи и пациенты вынуждены посещать единственную поликлинику ЦРБ, которая была возведена еще в 1974 году. Отмечается, что новое здание на уровне второго этажа соединят с существующей поликлиникой тёплым переходом. Поликлинику планируют сдать в эксплуатацию в конце следующего года.

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