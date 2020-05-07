Уфа, , 17:19 — REGNUM Один факт заражения геморрагической лихорадкой подтвердили в Башкирии. Об этом 7 мая рассказала главный врач Центра гигиены и эпидемиологии региона Анна Казак на брифинге в минздраве.

По ее словам, в текущем году наблюдается некоторое увеличение количества мышей, которые и являются переносчиками этого инфекционного заболевания. Один случай был зарегистрирован. Тогда инфицирование произошло на загородном участке.

Отмечается, что, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения, специалисты проверяют, как проходит отлов мышей и насколько мыши заражены этой инфекцией.

Анна Казак напомнила, что в целях профилактики этого опасного инфекционного заболевания необходимо регулярно проводить влажную уборку, мыть руки и обрабатывать помещения в маске, чтобы случайно не вдохнуть пыль, в которой может быть эта инфекция.

Геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) еще называют «мышиной». Это заболевание поражает почки, легкие и другие органы людей.

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