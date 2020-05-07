Симферополь, 7 мая 2020, 17:00 — REGNUM Военный вертолёт Ми-35 совершил жёсткую посадку в районе Джанкоя. Об этом 7 мая сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 марта российский самолёт Су-27 пропал с радаров в 50 километрах от Феодосии во время планового полёта. Позже пилот был признан погибшим.
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