Самара, , 17:15 — REGNUM Сотрудников социальных учреждений с круглосуточным пребыванием граждан и других работников ведомств, чаще всего контактирующих с людьми, планируют регулярно тестировать на коронавирус в Самарской области. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на заседании областного оперативного штаба. Предложение о регулярном тестировании на коронавирус вышеназванных категорий сотрудников прозвучало от руководителя областного Управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой.

Отмечается, что глава региона Дмитрий Азаров поручил сотрудникам минздрава Самарской области составить программу по тестированию этих работников на постоянной основе, поскольку нельзя допустить очагов заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в первом корпусе клинической больницы им. Н. И. Пирогова в Самаре был выявлен очаг инфицирования коронавирусом как пациентов так и сотрудников этого медучреждения.

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