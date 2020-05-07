Усинск, Коми, , 16:19 — REGNUM Сегодня утром в Усинске выпал из окна четырехлетний ребенок. Спасти его не удалось.

Как сообщили ИА REGNUM в УМВД по Коми, по предварительным данным мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, в результате чего ребенок вместе с сеткой выпал с высоты восьмого этажа. В настоящее время по данному факту проводится проверка. В ведомстве отметили, что семья, в которой произошла трагедия, благополучная, на учете в органах внутренних дел не состоит. Материалы переданы в следственные органы.

Напомним, ежегодно при аналогичных обстоятельствах в России погибают сотни детей. В 2018 году, например, после падения из окон погибли почти 700 детей. Большинству из них не было и четырех лет.