Ульяновск, , 16:18 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту убийства 17-летнего жителя города. В совершении преступления подозревают 22-летнего парня, сообщает следственное управление СКР по региону.

Следствие полагает, что преступлению предшествовал конфликт, который произошёл ночью 30 апреля 2020 года в помещении одного из банных комплексов в Ульяновске. Правоохранители отмечают, что жертве было нанесено три удара ножом, в результате полученных ранений 17-летний парень скончался в больнице через несколько часов. В совершении преступления подозревают 22-летнего ульяновца, он арестован.

«По предварительным данным, что участники конфликта в компании из девяти человек отмечали в банном комплексе день рождения девушки. Ссора произошла на почве распития алкогольных напитков, нападавший взял из своей автомашины нож и, вернувшись в дом, стал наносить удары несовершеннолетнему», — считают в следственном управлении.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщало ИА REGNUM, двое братьев в Ульяновске осуждены за убийство по найму. Они забили насмерть битой 44-летнего мужчину, чтобы решить квартирный вопрос. Им назначено 13 лет и 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

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