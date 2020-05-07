Воронеж, , 16:08 — REGNUM Проверку по факту обрушения балкона жилого дома, в результате чего пострадала женщина, начала прокуратура Советского района Воронежа, сообщил ИА REGNUM 7 мая старший помощник прокурора области Михаил Усов.

«В ходе проверки прокуратурой района будет дана оценка соблюдения управляющей компанией обязанностей по содержанию и эксплуатации многоквартирного дома», — сообщил Усов.

Как сообщало ИА REGNUM, балкон на втором этаже многоквартирного дома по улице 9 Января обрушился 7 мая, в момент обрушения на балконе находилась 49-летняя женщина.

Изначально сообщалось о том, что она получила перелом ноги, однако, уточнили в прокуратуре, речь идёт о переломе тазовой кости, пострадавшая находится в реанимации.

Добавим, что в УК Советского района уже заявили о том, что предлагали жителям провести капремонт раньше плана (2023−2025 гг), однако якобы жители не провели собрание. В УК также заявили, что жители не позволили специалистам осмотреть балконы.

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