Москва, , 16:04 — REGNUM В Басманный суд Москвы поступило ходатайство органов предварительного расследования об аресте до 6 июля Джамбула Джанашии, подозреваемого в причастности к убийству Вячеслава Иванькова, известного в криминальных кругах по прозвищу «Япончик», сообщили 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«В Басманный районный суд поступило ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июля 2020 года в отношении Джанашии Д.Х.», — сказал собеседник агентства.

Ему предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство группой лиц по предварительному сговору») и ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, совершенные организованной группой»).

Ранее Басманный суд уже арестовал по этому делу Муртаза Шаданию. По версии следствия, он наблюдал за жертвой, чтобы выбрать место убийства, а также перевез в Москву оружие для убийства. Также заочно был арестован предполагаемый организатор преступления Илья Симония.

Иваньков был убит вечером 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. В него выстрелили из снайперской винтовки Драгунова из припаркованного автомобиля.