Тбилиси, 7 мая 2020, 16:11 — REGNUM Река Дзирула в Западной Грузии вышла из берегов из-за проливных дождей. Об этом 7 мая сообщает телеканал «Имеди».
По данным журналистов, река разлилась в Харагаульском районе, в Имеритии. Водой были повреждены автодороги и сельхозугодия. Сообщается, что ущерб обещала возместить китайская компания «Ухань». Она в регионе занимается строительством дорог и мостов.
Как сообщил журналистам глава района Николоз Топуридзе, движение на поврежденной дороге восстановлено.