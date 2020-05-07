Днепропетровск, Украина, , 16:13 — REGNUM В Днепропетровске (переименован в Днепр) нетрезвый 15-летний подросток начал стрелять из пистолета прямо с балкона своей квартиры. Об этом сообщил 7 мая ресурс «Информатор».

По данным журналистов, он транслировал происходящее в социальную сеть Instagram, а также угрожал «вынести мозги» прохожим. Позже несовершеннолетний угрожал и полицейским, которые его задержали.

Выяснилось, что пистолет был травматическим и принадлежал отцу подростка. Журналисты узнали от друзей задержанного, что подобные инциденты уже происходили раньше.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове неизвестные облили белой краской памятник так называемой «Небесной сотне».

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