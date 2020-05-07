Харьков, Украина, , 15:29 — REGNUM В Харькове неизвестные испачкали белой краской памятник так называемой «Небесной сотне», посвящённый протестующим, погибшим во время беспорядков в Киеве в 2014 году. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба национальной полиции Харьковской области.

По данным ведомства, на место выехала следственно-оперативная группа. Ведутся поиски подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Виннице сотрудники местной полиции два дня не замечали повреждений Мемориального комплекса Славы, посвящённого советским воинам.

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