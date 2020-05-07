Донецк, , 15:09 — REGNUM Боевики ВСУ открыли огонь по военнослужащим Народной милиции ДНР, которые пытались эвакуировать пятерых человек, раненных в результате обстрела. Об этом сообщили 7 мая в пресс-службе силового ведомства ДНР.

По уточнённой информации, группа мирных жителей Саханки восстанавливала памятник героям Великой Отечественной войны и перекрывала крышу близлежащего сельского клуба, когда их обстреляли украинские силовики из гранатомёта СПГ-9.

«В момент, когда на помощь раненым прибыли находившиеся неподалёку наши защитники и начали эвакуацию, враг нанёс повторный удар из СПГ, в результате чего один наш защитник погиб и один получил ранения», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что боевики ВСУ знали, что люди безоружны, поскольку линию соприкосновения в том районе пересёк украинский беспилотник, уничтоженный защитниками Донбасса.

«Таким образом, от подлого обстрела один человек погиб и шестеро получили ранения», — подытожили в Народной милиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела пострадали мирные жители Саханки, включая двух детей 2006 года рождения.

Читайте также: Число пострадавших при обстреле села в ДНР выросло до пяти — СЦКК