Донецк, 7 мая 2020, 15:09 — REGNUM Боевики ВСУ открыли огонь по военнослужащим Народной милиции ДНР, которые пытались эвакуировать пятерых человек, раненных в результате обстрела. Об этом сообщили 7 мая в пресс-службе силового ведомства ДНР.
По уточнённой информации, группа мирных жителей Саханки восстанавливала памятник героям Великой Отечественной войны и перекрывала крышу близлежащего сельского клуба, когда их обстреляли украинские силовики из гранатомёта СПГ-9.
В пресс-службе отметили, что боевики ВСУ знали, что люди безоружны, поскольку линию соприкосновения в том районе пересёк украинский беспилотник, уничтоженный защитниками Донбасса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела пострадали мирные жители Саханки, включая двух детей 2006 года рождения.
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