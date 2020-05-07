Анкара, , 15:00 — REGNUM Вооруженные силы Турции уничтожили двух разыскиваемых членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 7 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, один из ликвидированных повстанцев был опознан как Мехмет Фатих Демир, за его голову была назначена награда в размере $41 тыс. 500. Второй убитый был Озер Инче, награда за его поимку составляла $69 тыс.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому в государстве ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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