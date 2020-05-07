Соледар, ДНР, , 14:23 — REGNUM В результате обстрела украинскими формированиями села Саханка в Новоазовском районе ДНР ранены пять человек. Об этом сообщили 7 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным СЦКК, у мужчины 1971 года рождения зафиксировано осколочное ранение поясничной области, у мужчины 1976 года рождения — множественные осколочные ранения грудной клетки и правого плеча, у женщины 1977 года рождения диагностировано сотрясение головного мозга.

Также пострадали двое детей 2006 годов рождения: у мальчика перелом обеих костей правой голени, правой локтевой кисти, множественные осколочные ранения левой голени и стопы, а у девочки — осколочные непроникающие ранения височной области слева, сотрясение головного мозга, ссадины левого бедра, рассказали в пресс-службе.

Пострадавших госпитализировали в Новоазовскую центральную районную больницу. Им оказывается помощь.

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