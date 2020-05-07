Луганск, , 14:12 — REGNUM В ЛНР в результате обстрела автомобиля с позиций ВСУ пострадали три мирных жителя. Об этом сообщили 7 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным СЦКК, в автомобиль ЗИЛ с грузом угля попала управляемая противотанковая ракета, выпущенная с позиций ВСУ в районе населённого пункта Орехово.

«Ранены три мирных жителя республики 1936, 1993 и 2000 годов рождения. Пострадавшие с осколочными ранениями различной степени тяжести доставлены в Центральную городскую больницу города Кировск, состояние пострадавших стабильное», — сказано в сообщении.

Автомобиль вёз уголь в посёлок Голубовское, уточнили в пресс-службе.

По уточнённым данным, у мужчин 1993 и 2000 года рождения зафиксированы закрытые черепно-мозговые травмы (контузия), множественные осколочные поверхностные повреждения. У женщины 1936 года рождения — множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей.

Напомним, ранее в результате обстрела населённого пункта Саханка на территории ДНР, ранения получили четыре человека, два из которых — дети 2006 года рождения.

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