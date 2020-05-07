Севастополь, 7 мая 2020, 13:58 — REGNUM Во время пожара в частном доме в Севастополе взорвался баллон с газом. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС.
По словам специалистов, жители дома были эвакуированы, никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля житель Раздольненского района Крыма поджёг дом своей сестры и покончил жизнь самоубийством. В результате пожара погибла женщина с малолетним ребёнком.
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