Москва, , 13:39 — REGNUM Сотрудники полиции в Москве совместно с коллегами из Иркутска задержала двух ранее судимых мужчин, которые, по версии правоохранительных органов, одевшись в форму работников скорой помощи, напали на предпринимателя и похитили у него сумку со $135 тыс. и 1 млн рублей, сообщает 7 мая пресс-служба МВД РФ.

Задержанные несколько недель вели наблюдение за бизнесменом. Они приезжали к его дому на разных каршеринговых машинах. Затем, дождавшись подходящего момента, они напали на бизнесмена, распылив в его сторону содержимое газового баллончика, и несколько раз ударили жертву по голове. После чего похитили сумку, в которой находились 135 тысяч долларов США и один миллион рублей, и скрылись.

Один из злоумышленников был задержан в Москве, а второй — в Иркутске.

Следствие возбудило уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Во время обысков дома одного из задержанных оперативники обнаружили куртку с надписью «Скорая помощь» и медицинский чемодан.