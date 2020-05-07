Донецк, , 13:37 — REGNUM В результате обстрела ВСУ окрестностей села Саханка, ранения получили четыре мирных жителя ДНР, включая двух детей. Об этом написал журналист Алексей Акутин 7 мая на своём Telegram-канале.

«По предварительным данным, мальчик — ранение руки и ноги, девочка — голова и нога», — рассказал он.

Подробности о состоянии взрослых не сообщается.

По уточнённой информации, пострадали дети 2006 года рождения:

«У девочки Насти ранение средней тяжести, касательные, по голове и ноге. Информация по брату Насти менее утешительная. Ребёнок экстренно доставлен в Донецк», — отметил Акутин.

Журналист добавил, что ранее девочка уже получала ранение и перенесла операцию на сердце в Москве.

Напомним, ранее Следственный комитет России установил данные боевиков ВСУ, которые могут быть причастны к обстрелам территории ДНР 1 и 4 мая 2020 года, в результате которых погиб один человек, четверо получили ранения, включая трёх детей.

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