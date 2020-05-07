Донецк, 7 мая 2020, 13:37 — REGNUM В результате обстрела ВСУ окрестностей села Саханка, ранения получили четыре мирных жителя ДНР, включая двух детей. Об этом написал журналист Алексей Акутин 7 мая на своём Telegram-канале.
Подробности о состоянии взрослых не сообщается.
По уточнённой информации, пострадали дети 2006 года рождения:
Журналист добавил, что ранее девочка уже получала ранение и перенесла операцию на сердце в Москве.
Напомним, ранее Следственный комитет России установил данные боевиков ВСУ, которые могут быть причастны к обстрелам территории ДНР 1 и 4 мая 2020 года, в результате которых погиб один человек, четверо получили ранения, включая трёх детей.
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