Махачкала, , 13:34 — REGNUM Дожди, обрушившиеся на Кайтагский район Дагестана, размыли дороги и оставили без света жителей трех сел. В одном из населенных пунктов также подтоплены дома, сообщили ИА REGNUM 7 мая в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

«Поступила информация, что в результате дождей в Кайтагском районе произошел подъем уровня реки Мехкарых, размыты внутрисельские дороги и нарушено энергоснабжение в селах Джавгат, Рука и Карацан», — сказано в сообщении.

Также известно, что в селе Джавгат подтоплены дома (их количество уточняется), а в селе Карацан повреждено 150 метров водопровода. На место выехала комиссия администрации района и начальник пожарно-спасательного гарнизона.

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