Воронеж, , 13:10 — REGNUM Громкое уголовное дело об убийстве 89-летней пенсионерки — ветерана Великой Отечественной войны, совершенное в 2015 году, дошло до суда. Об этом ИА REGNUM сообщил 7 мая старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Обвиняемым по уголовному делу проходит 30-летний житель Воронежа, он обвиняется в совершении разбоя и в убийстве.

По версии следствия, в июле 2015 года обвиняемый вместе с другим соучастником, в состоянии алкогольного опьянения, обманом проник в квартиру 89-летней женщины. Ворвавшись в квартиру, они потребовали от пенсионерки деньги, а когда получили отказ, жестоко избили беззащитную женщину — до смерти. Денег преступники не нашли, их добычей стали юбилейные медали к 60-летию и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.

Один из соучастников преступления был осуждён в декабре 2016 года, он отправился на 18 лет в колонию строгого режима. Второй четыре года прятался от следствия, был задержан лишь в конце 2019 года.

Теперь ему предстоит предстать перед судом. Дело будет рассматриваться в Воронежском облсуде с участием присяжных заседателей.

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