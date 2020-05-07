Киев, , 13:01 — REGNUM В Чернобыльской зоне отчуждения идут работы по тушению тлеющих торфяников, сообщили 7 мая в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По данным ведомства, на месте работают 49 человек и 28 единиц техники. Также пожарные тушат торфяники в Олевском районе Житомирской области.

Всего на территории области возгорания тушат 69 человек и 21 единица техники.

Напомним, масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения начались 4 апреля 2020 года.

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