Чебоксары, , 12:36 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор 46-летней горожанке, которую признали виновной в мошенничестве. Ущерб оценивается в сумму более 60 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Следствием и судом установлено, что с апреля 2014 года горожанка под предлогом строительства многофункционального здания в северо-западном районе Чебоксар получила от граждан и предпринимателей более 60 млн рублей. Деньги передавались в виде займов.

«Полученные средства она использовала в личных целях, при этом строительство здания до настоящего времени не завершено, денежные средства потерпевшим не возвращены», — говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ей назначено шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Шумерлинском районе Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении депутатов одного из поселений. Его подозревают в мошенничестве с квартирой ради получения налогового вычета. По данным правоохранителей, речь идёт о вычете сумме в 237 тыс. рублей.

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