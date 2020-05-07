Нижний Новгород, , 12:18 — REGNUM В Автозаводском районе Нижнего Новгорода двое взрослых мужчин выпали с балкона 4 этажа, один из них от полученных травм скончался на месте, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

Тело одного из братьев было обнаружено у дома по улице Пермякова вечером 6 мая. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ 9 («Убийство»).

По версии следствия, между братьями произошел конфликт, а затем драка. В ходе потасовки они выпали с балкона на лестничной клетке. 48-летний мужчина скончался на месте, другой брат — в возрасте 46 лет — госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, проводятся допросы свидетелей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в Москве у одного из многоэтажных домов были обнаружены тела двух братьев семи‑ и десятилетнего возраста с травмами, характерными для падения с большой высоты. По предварительной версии, дети выпали из окна многоэтажного жилого дома.