Багдад, , 11:49 — REGNUM Вооруженные силы Турции нанесли удар по территории Ирака, «нейтрализовав» четверых членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 7 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация прошла в районах Зап и Хафтанин, расположенных на севере страны, в местах, где курдские повстанцы сооружают укрытия, необходимые для борьбы с турецкой агрессией.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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