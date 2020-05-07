Улан-Удэ, , 11:41 — REGNUM Принятые в рамках борьбы с распространением коронавируса меры в Бурятии помогли задержать мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Его остановили сотрудники полиции для замера температуры и проверки документов. Однако гражданин никаких документов показать не смог. Оказалось, что у гражданина отсутствуют какие-либо документы. Правоохранители, начав устанавливать его личность, выяснили, что тот находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков.

«В результате он был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции», — отметили в администрации.

Напомним, дополнительные контрольно-пропускные пункты на дорогах Бурятии появились в конце апреля. Как сообщало ИА REGNUM, на них проверяют температуру у всех въезжающих и выезжающих, а также записывают данные.

Читайте также: На дорогах Бурятии установлены дополнительные КПП