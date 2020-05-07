Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM На территории строящегося дома в Санкт-Петербурге обрушились леса. Под завалами оказались шесть человек, один погиб. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ЧП произошло в первой половине дня 7 мая во Фрунзенском районе города. На строительной площадке по улице Расстанная, 17 обрушились леса строящегося 11-этажного здания.

«Шесть пострадавших, один погибший, пять госпитализированы, из них два — в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Также ведомство уточняет, что погиб 32-летний рабочий.