Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ищут женщину, которая газированной водой и пустыми бутылками затушила Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что около четырех часов утра 6 мая неизвестный злоумышленник затушил Вечный огонь на Марсовом поле газированной водой и закидал его пустыми бутылками. Восстановить работу мемориала газовым службам удалось спустя несколько минут. В тот же день в полицию поступило сообщение о произошедшем.

Изучая видеозаписи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что вандалом оказалась женщина с внешними признаками сильного алкогольного опьянения.

«В настоящее время полицией приняты меры к установлению личности и розыску женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении Главка МВД России.

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