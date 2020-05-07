Москва, , 10:51 — REGNUM Предприниматель и бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. Об этом сообщили 7 мая в Следственном комитете России.

По данным следствия, в первой половине 1994 года у члена возглавляемой Быковым преступной группировки Александра Наумова произошел с ним конфликт из-за «несправедливого, по мнению первого, распределением доходов от совместной деятельности».

Спустя некоторые время перед двигавшимся автомобилем, в котором сидел Быков, произошел взрыв. Он решил, что это сделал Наумов и его приятель Кирилл Войтенко.

Следствие полагает, что подозреваемый поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову убить Войтенко и Наумова. В середине июля 1994 года непосредственные исполнители убийства — Сергей Бакуров и Владимир Чучков — расстреляли их из автомата и пистолета.

Сам Бакуров был задержан и приговорен к пожизненному лишению свободы, а Чучков находится в розыске. Татаренков был приговорен к 13 годам тюрьмы.

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