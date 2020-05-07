Анкара, , 10:52 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» троих членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 7 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация, направленная против курдских повстанцев, прошла в провинции Адияман, расположенной на юго-востоке страны. Столкновения проходили при поддержке сил авиации.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается убийство противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.