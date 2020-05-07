Москва, , 10:32 — REGNUM Основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова задержали в Москве по подозрению в вымогательстве. Об этом 7 мая сообщает ТАСС.

Согласно информации, в октябре 2017 года сотруднику полиции позвонил подозреваемый, угрожая выложить в общий доступ личные фотографии и потребовав 300 тысяч рублей. Отмечается, что данный сотрудник проходил службу в правоохранительных органах с 2012 по 2017 год.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в крупном размере»).

Утром 7 мая стало известно об обыске в квартире Воронцова в Москве. Сообщались некоторые обстоятельства, в том числе о сломанной двери в квартиру.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле было возбуждено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») после распространения фейка о распространении коронавируса в военном учебном заведении.

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