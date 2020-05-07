Соледар, ДНР, , 10:12 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 124 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 7 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 13 мин калибра 120 мм, 27 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Жабичево, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Сигнальное, Еленовка, Октябрь, Саханка, Сосновское», — сказано в сообщении.

В результате обстрела из пушки БМП повреждена стена дома в посёлке шахты «Трудовская». Жертв среди мирных жителей ДНР удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент обвинил Россию в ведении войны в Донбассе и заявил, что РФ может её остановить.

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