Ижевск, , 09:51 — REGNUM В Удмуртии в отношении 33-летнего жителя Сарапула возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи»). Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

По данным следствия, в декабре 2019 года мужчина, который был осужден за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и кражу, обжаловал приговор суда, подав апелляцию. При рассмотрении жалобы в феврале текущего года он проявил неуважение к суду, оскорбив судью судебной коллегии по уголовным делам.

В настоящее время проводятся опросы участников заседания в качестве свидетелей, истребованы необходимые документы. За указанное преступление мужчина может заплатить штраф в размере до 200 тыс. рублей, или заработной платы за 18 месяцев, или моет получить наказание в виде обязательных работ на 480 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре мужчине, отбывающему наказание в колонии, добавили срок за неуважение к суду. 51-летний гражданин, который отбывал наказание в ФКУ ИК-26 УФСИН России по Самарской области, в прошлом и текущем году отправил три апелляционные жалобы на постановления двух судей районных судов Самары, в которых он оскорблял их честь и достоинство. Суд признал его виновным и назначил наказание с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.