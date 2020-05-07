Тольятти, Самарская область, , 09:48 — REGNUM В городской больнице № 4 в Тольятти начнут лечить пациентов с COVID-19. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По словам врио министра здравоохранения области Сергея Вдовенко, больница готова к приему таких пациентов. В это медучреждение уже завезли необходимое оборудование, лекарства, средства индивидуальной защиты, а медработники прошли необходимое обучение. С 8 мая больница может принимать таких больных. В госпитале подготовлено 252 койки, в том числе 120 коек оборудовано подачей кислорода, две койки — с неинвазивными аппаратами ИВЛ, десять коек — с инвазивными ИВЛ.

По данным оперативного штаба, в регионе оборудовано 2401 коек для лечения пациентов с COVID-19. Это на 233 койки больше показателя, который установлен для этого субъекта РФ правительством России.

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