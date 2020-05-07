Волгоград, , 09:12 — REGNUM Три человека погибли в результате ДТП 7 мая на мосту через реку Царица в Дзержинском районе Волгограда, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Водитель легковой машины врезался в грузовик, следовавший в попутном направлении.

По предварительной информации, 7 мая в 03:30 Mercedes ML двигался по 3-й Продольной магистрали со стороны улицы Ангарская в сторону улицы Неждановой. На мосту 23-летний водитель не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным КамАЗом под управлением 52-летнего жителя Республики Дагестан.

В результате аварии трое пассажиров легковой машины — две 22-летние женщины и 22-летний мужчина — скончались на месте. Водитель «Mercedes ML» госпитализирован с травмами в больницу.