Саратов, , 09:32 — REGNUM Жителя Саратова обвиняют в совершении преступления по отношению к своей 4-летней внучке, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»). Об этом сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.

Следствие установило, что в ночь с 9 по 10 марта текущего года 50-летний мужчина в своей квартире в Саратове совершил в отношении собственной внучки 4-летнего возраста действия сексуального характера без применения насилия. Мужчина знал, что ребенок находится в беспомощном состоянии и не понимает характера совершаемых действий. Девочка о случившемся сообщила маме, которая не стала замалчивать ситуацию и обратилась в полицию.

Обвиняемый раскаялся и вину признал. Он заключен под стражу, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Магадане завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней падчерицей.

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