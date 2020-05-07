Иркутск, , 08:56 — REGNUM В Иркутской области за последние сутки, 6 мая, выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Таком образом, по данным оперативного штаба региона, на сегодняшний день в Приангарье зарегистрировано уже 255 фактов заражения SARS-CoV-2.

Большинство пациентов находятся в инфекционных отделениях стационаров, 75 человек выздоровели, шестеро — погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, большинство случаев заражения SARS-CoV-2 (170) выявлено в Иркутске и Иркутском районе (17).

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