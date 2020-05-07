Чемальский район, Алтай, , 08:55 — REGNUM В Чемальском районе Республики Алтай местный житель за ночь угнал два автомобиля у односельчан. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, ему потребовалось на всё два часа.

По данным ведомства, той ночью ранее судимый 31-летний житель села Чепош распивал алкоголь дома, неожиданно ему захотелось острых ощущений. В поисках приключений он прогуливался по улицам деревни, как вдруг заметил незапертый ВАЗ-2106. Ключи от замка зажигания оказались в салоне.

«Подозреваемый решил прокатиться по селу, но заведённый мотор заглох в ста метрах от дома. После неудачных попыток завести автомобиль раздосадованный горе-угонщик продолжил прогулку», — отметили в МВД.

На соседней улице он увидел ещё одну «Ладу», на этот раз «семёрку». Что удивительно, машина также оказалась незаперта, а ключи лежали в салоне. Но и в этот раз удача оставила угонщика, как только он завёл машину — загорелась лампочка уровня топлива. В результате мужчина доехал до леса, где и бросил автомобиль.

Расплата за ночные приключения наступила уже к утру, когда в его дом постучались люди в форме. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

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