Уфа, , 08:47 — REGNUM Женщина-водитель пострадала в Башкирии после съезда автомобиля в кювет и его опрокидывания. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днем 6 мая в Буздякском районе.

Автомобиль «Opel Astra», за рулем которого находилась 35-летняя жительница Уфы, в 3-х км от районного центра выехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП женщину доставили в больницу с различными травмами. Специалисты выясняют причины происшествия.

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