Нью-Дели, , 08:44 — REGNUM Число погибших из-за произошедшей на химзаводе, расположенном в районе города Вишакхапатнам на юго-востоке Индии, утечки ядовитого газа возросло до 8 человек. Об этом 7 мая сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

Также уточняется, что среди жертв химической утечки есть две женщины и один ребёнок.

Кроме этого, сообщается, что в результате произошедшего плохо себя почувствовали около тысячи человек и для эвакуации из пострадавших районов задействовали подразделение Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

При этом в настоящее время на месте происшествия работают расчеты пожарной охраны и машины скорой помощи, а местные власти попросили жителей не покидать свои дома. О причинах происшествия не сообщается.

Отметим, ранее стало известно о пяти пострадавших в результате данной утечки газа на заводе компании LG Polymers Ltd.