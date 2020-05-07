Камышлов, Свердловская область, , 08:40 — REGNUM В Камышлове передано в суд уголовное дело в отношении директора ООО «Теплогарант», обвиняемого в причинении имущественного ущерба без признаков хищения (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дело рассмотрит Камышловский районный суд.

По версии следствия, обвиняемый будучи учредителем организации и имея возможность расплатиться с энергетиками за поставленные коммунальные услуги, истратил средства ООО «Теплогарант» не по назначению. Тем самым поставщикам нанесён имущественный ущерб на сумму более 17,7 млн рублей.