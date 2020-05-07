Синан, , 08:40 — REGNUM 7 мая в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение в 2,1 балла произошло в 2:07 по местному времени в море в 73 км к западу от острова Хыксан, территориально входящего в уезд Синан провинции Чолла-Намдо. Очаг залегал на глубине 17 км.

Напомним, что последнее землетрясение на Корейском полуострове произошло 3 мая в 21 км к западу-северо-западу от уезда Хэнам провинции Чолла-Намдо.

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Метеорологи отмечают, что за последние девять дней в данном регионе произошло 55 землетрясений.