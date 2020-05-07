Самара, , 08:39 — REGNUM Шесть человек погибли в дорожном происшествии на трассе в Самарской области. Об этом 7 мая сообщает ИА «ВК онлайн», ссылаясь на пресс-службу областного ГУ МВД РФ.

По информации журналистов, дорожное происшествие произошло вечером 6 мая на трассе Ульяновск — Самара.

По предварительной версии, автомобиль «Киа», за рулем которого находился 39-летний мужчина, следовал по шоссе. В какой-то момент автомобиль выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной «Шевроле», которой управлял 41-летний мужчина. Отмечается, у «Шевроле» были номерные знаки Татарии.

В результате в дорожной аварии погибли водители автомобилей и граждане, которые ехали в автомашине «Шевроле»: трое взрослых и девушка 17-ти лет.

В настоящий момент стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося.

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